Премьер-лига. 26-й тур. «Краснодар» разгромил «Арсенал» и другие матчи

Сегодня, 14 апреля, состоялись четыре матча 26-го тура чемпионата России.

13 апреля, пятница

"Ахмат" — «Тосно» — 1:0 (0:0) Гол: Митришев, 53/ «Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши, Родолфу, Иванов, Митришев (Лео Жаба, 75), Бериша (Швец, 58), Садаев (Мбенг, 64). «Тосно»: Юрченко, Маргасов (Макаров, 46), Дугалич, Буйволов, Чернов, Галиулин, Карницкий (Мелкадзе, 63), Жигулев, Полетанович, Мирзов (Рикардинью, 82), Погребняк. Предупреждения: Маргасов, 29. Родолфу, 40. Роши, 47. Буйволов, 77. Анхель, 85. Судьи: ИВАНОВ. Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону). 13 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Ахмат — Тосно

14 апреля, суббота

"Амкар" (Пермь) — «Рубин» (Казань) — 0:3 (0:2) Голы: Азмун, 24 — штрафной (0:1). Азмун, 39 (0:2). Кузьмин, 77 (0:3). «Амкар»: Нигматуллин, Занев, Идову, Милькович, Конде, Гащенков (Мельников, 36), Огуде, Рязанцев (Белоруков, 46), Эззатоллахи (Бодул, 59), Комолов, Оланаре. «Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Сесар Навас, Сорокин, Гранат (Камболов, 90+1), Кузьмин, Коновалов, Нобоа, Подберезкин (Жемалетдинов, 88), Попов, Азмун. Предупреждения: Огуде, 24. Азмун, 45+1. Сорокин, 56. Судьи: ФЕДОТОВ (Москва). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область). 14 апреля. Пермь. Стадион «Звезда».

Амкар — Рубин

"Динамо" (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 0:4 (0:2) Голы: Ант. Миранчук, 3 (0:1). Фарфан, 42 (0:2). Тарасов, 58 — штрафной (0:3). Ант. Миранчук, 72 (0:4). Нереализованный пенальти: Ал. Миранчук (Локомотив М), 21 (вратарь). «Динамо »: Шунин, Козлов (Марков, 61), Рыков, Шуньич, Рауш, Черных (Темников, 77), Цаллагов (Тетте, 46), Соу, Панченко, Ташаев, Луценко. «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 80), Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фарфан (Ари, 73), Тарасов, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Эдер (Коломейцев, 56). Предупреждения: И. Денисов, 29. Рыков, 41. Фарфан, 58. Шуньич, 58. Рыбус, 67. Чорлука, 69. Рауш, 76. Судьи: ЕСЬКОВ. Еремин, Мосякин (все Москва). 14 апреля. Химки. Стадион «Арена Химки».

Динамо М — Локомотив

"Зенит" (Санкт-Петербург) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0 (1:0) Гол: Дриусси, 36 — угловой (1:0). «Зенит»: Лунев (Лодыгин, 77), Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Жирков, Заболотный (Полоз, 53), Дриусси (Ригони, 70). «Анжи»: Лория, Мусалов (Будковский, 84), Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Данченко, Тетрашвили, Антон (Прудников, 65), Бакаев, Хубулов (Маркелов, 71), Лескано. Предупреждения: Смольников, 39. Хубулов, 44. Кришито, 52. Лодыгин, 86. Судьи: МАТЮНИН (Москва). Глот (Ярославль), Богач (Люберцы). 14 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

Зенит — Анжи

"Краснодар" (Краснодар) — «Арсенал Т» (Тула) — 3:0 (2:0) Голы: Классон, 4 (1:0). Петров, 23 (2:0). Лаборде, 86 (3:0). «Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Перейра (Сулейманов, 74), Классон, Жоаузинью (Шишкин, 61), Смолов, Вандерсон Масиэл (Лаборде, 72). «Арсенал»: Левашов, Хагуш, Новосельцев, Сунзу (Денисов, 43), Альварес, Комбаров (Джорджевич, 66), Горбатенко, Берхамов (Чаушич, 56), Кангва, Ткачев, Дзюба. Предупреждения: Берхамов, 8. Смолов, 34. Хагуш, 58. Жоаузинью, 59. Петров, 81. Гранквист, 90+2. Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Болотенков (Москва), Семенов (Гатчина). 14 апреля. Краснодар. Стадион «Арена Краснодар».

Краснодар — Арсенал Т 15 апреля, воскресенье

14.00. «Урал» — «Спартак» Трансляция матча

16.30. «Уфа» — ЦСКА Трансляция матча

19.00. «Ростов» — «СКА-Хабаровск» Трансляция матча

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