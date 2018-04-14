Премьер-лига. 26-й тур. «Локо» разгромил «Динамо» и другие матчи

На сегодня, 14 апреля, запланированы четыре матча 26-го тура чемпионата России.

13 апреля, пятница

"Ахмат" — «Тосно» — 1:0 (0:0) Гол: Митришев, 53/ «Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши, Родолфу, Иванов, Митришев ( Лео Жаба , 75), Бериша (Швец, 58), Садаев (Мбенг, 64). «Тосно»: Юрченко, Маргасов (Макаров, 46), Дугалич, Буйволов, Чернов, Галиулин, Карницкий (Мелкадзе, 63), Жигулев, Полетанович, Мирзов (Рикардинью, 82), Погребняк. Предупреждения: Маргасов, 29. Родолфу, 40. Роши, 47. Буйволов, 77. Анхель, 85. Судьи: ИВАНОВ. Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону). 13 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Ахмат — Тосно

14 апреля, суббота

"Амкар" (Пермь) — "Рубин" (Казань) — 0:3 (0:2) Голы: Азмун, 24 — штрафной (0:1). Азмун, 39 (0:2). Кузьмин, 77 (0:3). «Амкар»: Нигматуллин, Занев, Идову, Милькович, Конде, Гащенков (Мельников, 36), Огуде, Рязанцев (Белоруков, 46), Эззатоллахи (Бодул, 59), Комолов, Оланаре. «Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Сесар Навас, Сорокин, Гранат (Камболов, 90+1), Кузьмин, Коновалов, Нобоа, Подберезкин (Жемалетдинов, 88), Попов, Азмун. Предупреждения: Огуде, 24. Азмун, 45+1. Сорокин, 56. Судьи: ФЕДОТОВ (Москва). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область). 14 апреля. Пермь. Стадион «Звезда».

Амкар — Рубин

"Динамо" (Москва) — "Локомотив" (Москва) — 0:4 (0:2) Голы: Ант. Миранчук, 3 (0:1). Фарфан, 42 (0:2). Тарасов, 58 — штрафной (0:3). Ант. Миранчук, 72 (0:4). Нереализованный пенальти: Ал. Миранчук (Локомотив М), 21 (вратарь). «Динамо »: Шунин, Козлов (Марков, 61), Рыков, Шуньич, Рауш, Черных (Темников, 77), Цаллагов (Тетте, 46), Соу, Панченко, Ташаев, Луценко. «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 80), Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фарфан (Ари, 73), Тарасов, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Эдер (Коломейцев, 56). Предупреждения: И. Денисов, 29. Рыков, 41. Фарфан, 58. Шуньич, 58. Рыбус, 67. Чорлука, 69. Рауш, 76. Судьи: ЕСЬКОВ. Еремин, Мосякин (все Москва). 14 апреля. Химки. Стадион «Арена Химки».

Динамо М — Локомотив

19.00. «Краснодар» — «Арсенал» Трансляция матча

15 апреля, воскресенье

16.30. «Уфа» — ЦСКА Трансляция матча

19.00. «Ростов» — «СКА-Хабаровск» Трансляция матча

Турнирная таблица и календарь чемпионата России