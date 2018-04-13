Виталий Мутко: «Возможность продления контракта с Черчесовым будет обсуждаться после ЧМ» 

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью «СЭ» сообщил, что дальнейшая работа Станислава Черчесова в сборной России будет зависеть от результата на чемпионате мира. По его словам, спорт есть спорт, но нужен результат
— Продление контракта со Станиславом Черчесовым будет обсуждаться после чемпионата мира?
— Именно так. Станислав Саламович проделал большую работу. Сейчас все — в его руках. И руках ребят, конечно. Спорт есть спорт, но нужен результат. Мы обозначили задачи на чемпионат мира, их нужно решать. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Полностью интервью Мутко — в ближайшее время в «СЭ»