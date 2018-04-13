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Агата Муцениеце недовольна своим весом
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Агата Муцениеце недовольна своим весом 

Журнал ОК! 1 час назад
Недавно супругу Павла Прилучного критиковали за лишний вес после выхода премьеры шоу «Голос. Дети». Тогда Агата рассказала поклонникам, сколько весит и о какой цифре на весах мечтает. Артистка планировала похудеть с 57,1 кг до 54 кг.
Но Муцениеце столкнулась с проблемой: вес не уходит. Актриса опубликовала пост в Instagram.
Это какое-то проклятие! Результат нулевой? фак! Ну как же так! #взвешиваемсяСАгатаой #провал
A post shared by Agata M (@agataagata) on  Apr 12, 2018 at 11:25pm PDT  Подписчики предполагают, что весы просто сломались. А некоторые поклонники пишут, что у Агаты прекрасная фигура.
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