Агата Муцениеце недовольна своим весом

Недавно супругу Павла Прилучного критиковали за лишний вес после выхода премьеры шоу «Голос. Дети». Тогда Агата рассказала поклонникам, сколько весит и о какой цифре на весах мечтает. Артистка планировала похудеть с 57,1 кг до 54 кг.

Но Муцениеце столкнулась с проблемой: вес не уходит. Актриса опубликовала пост в Instagram.

Это какое-то проклятие! Результат нулевой? фак! Ну как же так! #взвешиваемсяСАгатаой #провал

Подписчики предполагают, что весы просто сломались. А некоторые поклонники пишут, что у Агаты прекрасная фигура.