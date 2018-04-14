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«Результат нулевой!» Ведущая «Голоса. Дети» Агата Муцениеце рассказала о безуспешной борьбе с лишним весом
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«Результат нулевой!» Ведущая «Голоса. Дети» Агата Муцениеце рассказала о безуспешной борьбе с лишним весом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Во второй раз за две недели Агата Муцениеце опубликовала в Instagram фото с весами, на которых застыло число 57,1 кг.
— переживает Муцениеце. По ее словам, она пришла на проект в весе 59 кило и к лету планировала весить 54, однако пока все идет не по плану. Впрочем, не все фолловеры разделяют пессимизм Агаты по поводу веса — ее рост составляет 172 см, и вес любимицы не кажется им чрезмерным. «Хороший вес при таком росте», «Да чего же ты, ты прекрасная», «Ааа, мне до Етой цифры 10 кг осталось», «Ты и так ооочень худенькая», — пишут ей. А как ты считаешь, стоит ли Агате Муцениеце похудеть?
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Фото:Instagram
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