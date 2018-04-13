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Виталий Мутко: «Войду ли в состав нового правительства? Пока неизвестно»
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Виталий Мутко: «Войду ли в состав нового правительства? Пока неизвестно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью «СЭ» отметил, что пока не знает, войдет ли он в новое правительство. По его словам, каждый будет что-то делать в меру своих возможностей.
— Вы войдете в состав нового правительства России?
— Это пока неизвестно. После инаугурации 7 мая наш состав правительства сложит свои полномочия. Скорее всего, нас попросят доработать до начала формирования нового правительства, а дальше все определят президент и премьер-министр. Мы все остаемся в России, и каждый будет что-то делать в меру своих возможностей.
Важно завершить большой проект подготовки к чемпионату мира. Старое правительство доложит о готовности. Накануне провел конференцию со всеми стадионами.
В Ростове-на-Дону мы хотим сыграть тестовый матч 15 апреля. К концу сегодняшнего дня там должны завершить работы и получить паспорт безопасности. Большая работа идет в Нижнем Новгороде, где РФС сертифицировал стадион. Надеюсь, первую игру там тоже проведем 15-го числа. На 21-е назначены матчи в Саранске и Волгограде, на 28-е — тестовое мероприятие в Самаре. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Полностью интервью Мутко — в ближайшее время в «СЭ»
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