Мутко оценил подготовку объектов инфраструктуры к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Вице-премьер России Виталий Мутко оценил уровень подготовки объектов инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС.

"В целом впечатления очень хорошие. Аэропорт преображается и становится более современным. Ждем с нетерпением открытия взлетной полосы, надеюсь, что к концу месяца она будет введена в эксплуатацию. Все жители и приезжие почувствуют совершенно другой комфорт", — сказал чиновник.

Мутко также побывал на строительной площадке станции метро «Стрелка», которая расположена недалеко от футбольной арены «Нижний Новгород».

"Подробно осмотрели станцию метро, считаю, что это было очень правильное решение. Сейчас уже видно, что абсолютно точно она будет введена в строй. Улучшится транспортная логистика, люди получат комфорт и удобства. Все то, что обещали губернатор и правительство области, все пока выполняется", — отметил функционер.

Ранее Мутко подвел итоги выступления российских команд в еврокубках.