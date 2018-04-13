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Виталий Мутко: «Все объекты ЧМ-2018 будут сданы ФИФА с 24 по 31 мая»
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Виталий Мутко: «Все объекты ЧМ-2018 будут сданы ФИФА с 24 по 31 мая» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью «СЭ» сообщил, что подготовка к чемпионату мира идет по плану. По его словам, к 31 мая все объекты будут сданы ФИФА.
— Из 261 объекта в федеральной программе осталось закончить около 60. В неделю сдаются 10-15 объектов. В Нижнем Новгороде и Петербурге будут введены в строй две станции метро. Нижний планирую посетить в воскресенье. Параллельно завершается подготовка волонтеров. С 24 по 31 мая все объекты будут сданы ФИФА под проведение чемпионата мира. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Полностью интервью Мутко — в ближайшее время в «СЭ»
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