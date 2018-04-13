Бушманов: «Можно говорить об улучшении общего уровня футбола в России»

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов положительно отозвался об общем выступлении российских команд в нынешнем сезоне в еврокубках.

«Российские клубы выступили неплохо. Так что можно сказать и об улучшении общего уровня футбола в стране.

И я бы хотел отметить еще один позитивный момент. Если раньше наши клубы в матчах с грандами закрывались и играли в обороне, то в этом году такого не было. Команды перестали бояться и стали играть в свой футбол, действовать активно и больше атаковать. На мой взгляд, это правильный путь.

Да, где-то не получилось, и случались крупные поражения. Но наши команды играли без страха. А это очень важно», — приводят слова Бушманова.