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Бушманов: «Можно говорить об улучшении общего уровня футбола в России»
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Бушманов: «Можно говорить об улучшении общего уровня футбола в России» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов положительно отозвался об общем выступлении российских команд в нынешнем сезоне в еврокубках.
«Российские клубы выступили неплохо. Так что можно сказать и об улучшении общего уровня футбола в стране.
И я бы хотел отметить еще один позитивный момент. Если раньше наши клубы в матчах с грандами закрывались и играли в обороне, то в этом году такого не было. Команды перестали бояться и стали играть в свой футбол, действовать активно и больше атаковать. На мой взгляд, это правильный путь.
Да, где-то не получилось, и случались крупные поражения. Но наши команды играли без страха. А это очень важно», — приводят слова Бушманова.
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