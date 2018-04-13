Масалитин: результаты «Зенита» не соответствуют амбициям клуба 

Бывший нападающий ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" выразил мнение, что результат петербургского "Зенита" в Лиге Европы сезона-2017/18 не соответствует амбициям и возможностям клуба.
"Зачем тогда руководство питерского клуба предлагало такой большой контракт Роберто Манчини? Зачем привозили столько аргентинских футболистов? Команда должна была показать высокий результат — как в чемпионате России, так и на европейской арене. Какой смысл тратить такие деньги? Чтобы быть середняком и вылетать с ранних стадий Лиги Европы?
У «Зенита» изначально была задача если не выиграть турнир, то хотя бы дойти до полуфинала или решающего матча. Да и в чемпионате сине-бело-голубые наверняка планировали завоевать золотые медали. В общем, не получился сезон у Питера", — заявил Масалитин.
"Зенит" дошел до стадии 1/8 финала Лиги Европы, где в двухматчевом противостоянии уступил немецкому «РБ Лейпциг» с общим счетом 3:2.