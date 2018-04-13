Ещё
Масалитин: результаты «Зенита» не соответствуют амбициям клуба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Масалитин: результаты «Зенита» не соответствуют амбициям клуба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" выразил мнение, что результат петербургского "Зенита" в Лиге Европы сезона-2017/18 не соответствует амбициям и возможностям клуба.
"Зачем тогда руководство питерского клуба предлагало такой большой контракт Роберто Манчини? Зачем привозили столько аргентинских футболистов? Команда должна была показать высокий результат — как в чемпионате России, так и на европейской арене. Какой смысл тратить такие деньги? Чтобы быть середняком и вылетать с ранних стадий Лиги Европы?
У «Зенита» изначально была задача если не выиграть турнир, то хотя бы дойти до полуфинала или решающего матча. Да и в чемпионате сине-бело-голубые наверняка планировали завоевать золотые медали. В общем, не получился сезон у Питера", — заявил Масалитин.
"Зенит" дошел до стадии 1/8 финала Лиги Европы, где в двухматчевом противостоянии уступил немецкому «РБ Лейпциг» с общим счетом 3:2.
Газета.Ru: последние новости
Моргунов: "Локомотив-Кубань" должен продлить свою победную серию в Еврокубке МИД России учредил Национальную Ассоциацию международной информационной безопасности Наставник "Ромы" опередил Манчини в споре за звание лучшего итальянского тренера
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Фанат ЦСКА ударил ножом болеющего за «Спартак» сына
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение