Виталий Мутко: «Все критикуют лимит, а он — одна из причин успеха молодежи ЦСКА»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен выступлением российских команд в еврокубках. По его словам, лимит на легионеров — одна из причин успеха молодежки ЦСКА.

— Выступление наших клубов в целом было удачным, — заявил Мутко. — Впервые за длительное время четыре российских команды играли в плей-офф еврокубка (Лиги Европы. — Прим. «СЭ»), а ЦСКА дошел до четвертьфинала. Мы сохранили свои позиции, вновь обеспечив выступление трех команд в Лиге чемпионов, стали четвертыми в таблице коэффициентов по сезону. Другое дело — могли выступить еще лучше, но со жребием немножко не повезло.

— Армейцы дошли до четвертьфинала в том числе стараниями российских игроков. О чем это говорит?