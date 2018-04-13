Вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен выступлением российских команд в еврокубках. По его словам, лимит на легионеров — одна из причин успеха молодежки ЦСКА.
— Выступление наших клубов в целом было удачным, — заявил Мутко. — Впервые за длительное время четыре российских команды играли в плей-офф еврокубка (Лиги Европы. — Прим. «СЭ»), а ЦСКА дошел до четвертьфинала. Мы сохранили свои позиции, вновь обеспечив выступление трех команд в Лиге чемпионов, стали четвертыми в таблице коэффициентов по сезону. Другое дело — могли выступить еще лучше, но со жребием немножко не повезло.
— Армейцы дошли до четвертьфинала в том числе стараниями российских игроков. О чем это говорит?
— Все критикуют лимит на легионеров, но считаю его одной из причин успеха армейской молодежи. Конечно, это не панацея, но благодаря нему произошел разворот в сторону российских игроков. В Германии и Испании после провалов сборной благодаря такому ограничению восстанавливали систему подготовки доморощенных игроков и поддерживали тренеров. И наши топ-клубы ЦСКА, "Спартак", "Зенит" вместо приобретения дорогостоящих игроков порой ставят в состав молодежь. Надо поощрять тренеров, которые готовят молодых футболистов для клубов премьер-лиги. А сейчас надо сосредоточиться на обойме игроков, какая у нас есть, и готовиться к чемпионату мира. (Евгений БЕЛОУСОВ)