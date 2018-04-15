Гран-при Китая: Сироткин финишировал 15-м

Россиянин снова далеко от очков и позади напарника. Нужно волноваться?

Машина безопасности покинула трассу Гран-при Китая Формулы-1 чуть меньше, чем за 40 минут до конца гонки. При этом россиянин Сергей Сироткин на «Уильямсе» проиграл десятому месту и очковой зоне 20 секунд. То есть по полсекунды на круге он уступал середнякам. Это повод нервничать? Давайте разбираться.

Перед гонкой

После неудачи в Австралии в «Уильямсе» ждали прогресса на более удобной трассе в Бахрейне. Когда и в Бахрейне не получилось, не ждали уже ничего. После китайских тренировок Сироткин отмечал прогресс: и команды, и свой. И действительно, Сироткин ни разу не опустился ниже 16-го места в протоколах практик, и все три раза обошел напарника. В Шанхае «Уильямс» был явно лучше «Заубера» и шел наравне с «Торо Россо», выстрелившим в Бахрейне четвертым местом. Более того, утром в субботу Сергей внезапно занял десятое место, дав надежду… Ну, не на Q3, конечно, но на Q2.

В квалификации Сергей подтвердил темп: обошел оба «Заубера» и Лэнса Стролла, и снова стал 16-м, расположившись промеж двух «Торо Россо». Чего было ждать? Прогресса в две-три позиции в лучшем случае, борьбы за 16-е место в худшем. Не хватило улучшения на первом секторе, чтобы пройти в Q2, но и так достойно.

Гонка

Сам Сироткин после финиша заметил, что терять при старте с 16-го места нечего и можно активно бороться на старте. К сожалению, это у Сергея получилось не лучшим образом. На старте россиянин поднялся на одну позицию и стал 15-м, вот только его партнер Стролл не только обошел Сироткина, но и вырвался на 12-е место. А потом началась обычная для «Уильямса» ситуация — потеря позиций.

У россиянина был слабый шанс на место, близкое к топ-10, если бы его и без того отложенный пит-стоп отложили еще чуть дальше. Проедь Сироткин на одном комплекте шин до выезда сейфти-кара, его 12-е на тот момент место могло превратиться в 14-е — 15-е, а шины были бы свежими. Но чуда не случилось, Сироткин остался позади Стролла, заехал в боксы второй раз под сейфти-каром за мягкими шинами, но и с ними ничего поделать не смог. 15-е место благодаря аварии двух «Торо Россо». Одна позиция позади Стролла. Тот же результат, что неделю назад.

После гонки

Сам Сергей признал, что после старта мало что мог поделать. А после второго пит-стопа и вовсе просто ехал до финиша: «софт» не работал. Узкое рабочее окно (а то и его отсутствие), вообще проблема команды из Гроува. Мы видели такое не раз в последние годы. И эта проблема у команды далеко не единственная. Что делать в такой ситуации? Пытаться обойти напарника. А вот этого пока не удается.

Можно сколько угодно тыкать пальцем в таблицы с пятничными и субботними результатами. Можно рассуждать на тему нужности второго пит-стопа. Но факт останется фактом: Стролл сам опередил Сироткина на трассе и большую часть гонки ехал впереди. Временами на несколько позиций впереди.

Не то что бы Сироткин был медленным. Его скорость вообще трудно определить, учитывая слабость «Уильямса» и Стролла в напарниках, сравнения с которым мало что дают. Но пока канадец выиграл все прямые сражения. А считаются только они.

Сколько говорили о высокой скорости Квята в сравнении с Сайнсом? И где сейчас Даниил, и где Карлос? Посыпать пеплом голову свою и Сироткина тоже еще рано. Сергей провел в Ф-1 всего три гонки. Если помните, Алонсо после первого сезона вообще на год остался без машины. У всех разная скорость адаптации. Сироткин говорит, что прогресс есть. Так что ждем лучшего.

Прямая речь

«Это была сложная гонка. Мне было нечего терять, так что я боролся на старте. Я пытался отыграть позиции, но когда ты в середине пелотона, то трудно что-то сделать. Думаю, я бы мог справиться лучше. После этого мне было трудно найти темп. Было довольно трудно отыскать рабочее окно шин, так что первый отрезок был очень сложным. В некоторые моменты, когда я несколько кругов был не в трафике, всё несколько стабилизировалось, но в целом было очень непросто. Мы заехали в боксы за новым комплектом «медиума», а затем за новым «софтом» под сейфти-каром. Я не знаю, что с ними случилось, но сцепление было гораздо ниже, чем на «медиуме». Так что мы немного проиграли из-за этого, а затем просто пытались доехать до финиша».