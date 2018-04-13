Сергей Сироткин: «Уильямс» выглядит плохо на старте сезона"

Российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин в интервью «СЭ» отметил, что делает все зависящее от него в плане пилотажа на старте сезона. По его словам, плохие результаты команды касаются непосредственно болида.

— Сергей, какие ощущения оставил старт сезона?

— Мы определенно выглядим плохо в плане результатов, и в гонке ситуация, наверное, даже хуже, чем в квалификации. Лучше об этом даже не думать. Но в то же время я бы отметил, что есть и хороший момент: мы по крайней мере многое увидели, многое поняли. Даже если все выглядело плохо, мы стали понимать, что случается и почему. Мы осознаем, как теперь пытаться извлечь максимум из машины. Я не скажу, что это скажется на нашей форме сразу же. Вы спросили про ощущения — собственно, вот и они. Но что мы можем поделать? Я пытался сделать все, что от меня зависело с точки зрения пилотажа. Но в остальном у нас не так много вариантов, что еще можно было бы предпринять.

— «Уильямс» — единственная команда, машина которой медленнее, чем прошлогодняя. Все остальные поехали быстрее. Как вы лично для себя это объясняете?

— Хороший вопрос. На самом деле часть объяснений я оставлю при себе. Это касается непосредственно машины. Ситуация немного странная. Потому что, если смотреть на цифры, которые мы получаем при расчетах, мы просто обязаны ехать быстрее. Точно не медленнее. Какие-то объяснения мы уже можем видеть, но что-то выяснить еще предстоит. Плюс, я думаю, нам нужно подождать и посмотреть, как пройдут следующие гонки, чтобы понять, какова наша базовая точка отсчета. ( Олег КАРПОВ

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