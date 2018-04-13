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Саша Обрадович: Финальную серию мы проиграли в Краснодаре
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Саша Обрадович: Финальную серию мы проиграли в Краснодаре 

Советский спорт 49 минут назад
— Горькое чувство, скажу, что эту серию мы проиграли в первом матче в Краснодаре. Мы отдали сопернику победную игру, сами отдали победу. Нет, я не виню Кулагина в поражении, в том, что случилось. Все ошибаются. Нужно помнить, что до этой ошибки он играл здорово в первом матче. И вообще он впервые в жизни оказался в той роли, которую играет в этом сезоне в «Локомотиве». Иногда мы ждем от него даже слишком много. Ошибка Димы никак не скажется на наших с ним отношениях, — передает слова Обрадовича РИА «Новости».
Напомним, что «Дарушафака» обыграла «Локомотив» в финальной серии Еврокубка и завоевал путевку в Евролигу на следующий сезон.
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