Павел Антипов: «Никто уже не вспомнит наши 20 побед подряд, нафиг вообще эта серия?»

Форвард «Локомотива» Павел Антипов не скрывал своей досады от поражения в финале Кубка Европы от «Дарюшафаки» (78:81, 59:67). До финала железнодорожники добрались, одержав победы во всех 20 играх.

— Печально, но факт: мы проиграли, — цитирует «Р-Спорт» Антипова. — Теперь уже никто не вспомнит наши двадцать побед подряд, нафиг вообще была нужна эта серия? Я верю в карму, но не думаю, что мы из-за кармы проиграли. Где мы могли так сильно нагрешить, что нас так опрокинуло? Думаю, это просто неудача. Считаю, что заслуживали победу, мы провели огромную работу в сезоне, просто не хватило концентрации.