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Антипов: «Никто не вспомнит 20 побед „Локо“ подряд, нафиг нужна была эта серия?»
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Антипов: «Никто не вспомнит 20 побед „Локо“ подряд, нафиг нужна была эта серия?» 

SPORT24.ru 46 минут назад
Форвард «Локомотива-Кубани» Павел Антипов прокомментировал поражение от «Дарушшафаки» в финале Еврокубка 59:67. Турецкий клуб выиграл в серии (2:0) и вышел в Евролигу. При этом «Локомотив-Кубань» установил рекорд Еврокубка, выиграв 20 матчей подряд.
«Печально, но факт: мы проиграли. Теперь уже никто не вспомнит наши двадцать побед подряд, нафиг вообще была нужна эта серия? Я верю в карму, но не думаю, что мы из-за кармы проиграли. Где мы могли так сильно нагрешить, что нас так опрокинуло? Думаю, это просто неудача. Считаю, что заслуживали победу, мы провели огромную работу в сезоне, просто не хватило концентрации», — цитирует Антипова.
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