Эксперт: ПФК ЦСКА является ярчайшим примером идеального сплава опыта и молодости

"Вообще ЦСКА — это ярчайший пример идеального сплава опыта и молодости. Учитывая небольшую скамейку, армейцы показали в этом сезоне в еврокубках просто блестящий результат", — сказал Булавин.

Он подчеркнул, что выступление ЦСКА в еврокубках в текущем сезоне является успешным.

"Это успех, тренер армейцев Виктор Гончаренко ввел молодых игроков в состав команды, которые выглядели достойно. Несмотря на не очень уверенную игру в Лондоне, это все равно большой опыт для них, Александр Головин и вовсе показывает запредельный уровень игры", — добавил он.

ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы по сумме двух матчей уступил английскому «Арсеналу» и закончил выступление в турнире.