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Эксперт: ПФК ЦСКА является ярчайшим примером идеального сплава опыта и молодости
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Эксперт: ПФК ЦСКА является ярчайшим примером идеального сплава опыта и молодости 

ТАСС 43 минуты назад
ТАСС, 13 апреля. Бывший футболист сборной СССР и санкт-петербургского "Зенита" Вячеслав Булавин считает, что московский ЦСКА представляет собой ярчайший пример идеального сплава опыта и молодости. Слова Булавина приводит "Газета.Ru".
"Вообще ЦСКА — это ярчайший пример идеального сплава опыта и молодости. Учитывая небольшую скамейку, армейцы показали в этом сезоне в еврокубках просто блестящий результат", — сказал Булавин.
Он подчеркнул, что выступление ЦСКА в еврокубках в текущем сезоне является успешным.
"Это успех, тренер армейцев Виктор Гончаренко ввел молодых игроков в состав команды, которые выглядели достойно. Несмотря на не очень уверенную игру в Лондоне, это все равно большой опыт для них, Александр Головин и вовсе показывает запредельный уровень игры", — добавил он.
ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы по сумме двух матчей уступил английскому «Арсеналу» и закончил выступление в турнире.
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