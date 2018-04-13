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Марди Коллинз: «Не злюсь на Кулагина за финал Кубка Европы»
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Марди Коллинз: «Не злюсь на Кулагина за финал Кубка Европы» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Капитан «Локомотива» Марди Коллинз после поражения в финале Кубка Европы от «Дарюшшафаки» (59:67, 0-2 в серии) отметил, что случившееся в первом матче многому научит Дмитрия Кулагина. Последний допустил потерю при вводе мяча из-за боковой за 11 секунд до конца четвертой четверти первого матча при счете 72:69, турецкий клуб забросил трехочковый и перевел игру в овертайм, где добился победы.
— Не знаю, что сказать. «Дарюшшафака» победила, они были лучше, — цитирует «Р-Спорт» Коллинза. — Мы проиграл серию в Краснодаре, проиграли серию в те последние 11 секунд четвертой четверти. Мы старались оставаться сильными ментально, готовились, но те 11 секунд были ключевыми. Я не обвиняю Кулагина, не злюсь на него. Случившееся многому научит его. Просто очень хотелось бы переиграть тот момент, вернуть назад те 11 секунд, но это нереально.
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