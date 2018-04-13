«Валенсия» хочет подписать форварда «Ниццы»

«Валенсия» интересуется нападающим «Ниццы» Алассаном Плеа.

Сам игрок планирует определиться со своим будущем в середине мая, сообщает Marca.

В 44 матчах этого сезона 25-летний Плеа забил 18 голов и сделал шесть ассистов.