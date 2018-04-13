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«Валенсия» хочет подписать форварда «Ниццы»
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«Валенсия» хочет подписать форварда «Ниццы» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Валенсия» интересуется нападающим «Ниццы» Алассаном Плеа.
Сам игрок планирует определиться со своим будущем в середине мая, сообщает Marca.
В 44 матчах этого сезона 25-летний Плеа забил 18 голов и сделал шесть ассистов.
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