Роналду и Модрич не сыграют за «Реал» в матче с «Малагой» 

Нападающий и лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду не примет участия в матче 32-го тура с «Малагой». Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы мадридской команды, помимо португальца в гостевой встрече не сыграют форвард Гарет Бэйл, полузащитник Лука Модрич и защитник Рафаэль Варан.
Полная заявка «сливочных» на игру выглядит следующим образом:
Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Люка Зидан.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Марсело, Тео Эрнандес, Хакими Ашраф.
Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниель Себальос.
Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Борха Майораль.
Матч «Малага» — «Реал» пройдет 15 апреля в Малаге. Начало в 21:45 по московскому времени.