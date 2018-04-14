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Рэмси за матчи с ЦСКА получил специальную карточку в FIFA 18
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Рэмси за матчи с ЦСКА получил специальную карточку в FIFA 18 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Компания EA Sports добавила в FIFA 18 специальные карточки лучших игроков матчей 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. В восьмерку игроков, удостоившихся MOTM-карточек за еврокубки, вошел полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси, который в противостоянии с ЦСКА (4:1 и 2:2) забил 3 гола.
Также специальные карточки получили Рафинья ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Реал"), Эдин Джеко ("Рома"), Коке ("Атлетико"), Димитри Пайет ("Марсель") и Трент Александр-Арнолд ("Ливерпуль"). Кроме того, MOTM-карточки получили игроки сборной Саудовской Аравии Абдулрахман аль-Гамди ("Аль-Иттихад") и Султан аль-Ганнам ("Аль-Фейсали"), помогшие своим командам пробиться в финал Кубка Саудовской Аравии.
Данные карточки можно будет получить в паках в течение недели.
That ST @Cristiano 🌟. #MOTM available now in packs for 7 days! #FUT pic.twitter.com/inViEvhLw0
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 13 апреля 2018 г.
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