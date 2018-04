Рэмси за матчи с ЦСКА получил специальную карточку в FIFA 18

Компания EA Sports добавила в FIFA 18 специальные карточки лучших игроков матчей 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. В восьмерку игроков, удостоившихся MOTM-карточек за еврокубки, вошел полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси , который в противостоянии с ЦСКА (4:1 и 2:2) забил 3 гола.

Также специальные карточки получили Рафинья ("Бавария"), Криштиану Роналду "Реал" ), Эдин Джеко ("Рома"), Коке ("Атлетико"), Димитри Пайет ("Марсель") и Трент Александр-Арнолд ("Ливерпуль"). Кроме того, MOTM-карточки получили игроки сборной Саудовской Аравии Абдулрахман аль-Гамди ("Аль-Иттихад") и Султан аль-Ганнам ("Аль-Фейсали"), помогшие своим командам пробиться в финал Кубка Саудовской Аравии.

Данные карточки можно будет получить в паках в течение недели.

That ST @Cristiano 🌟. #MOTM available now in packs for 7 days! #FUT pic.twitter.com/inViEvhLw0

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 13 апреля 2018 г.