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«Бетис» одержал пятую победу подряд, обыграв «Жирону»
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«Бетис» одержал пятую победу подряд, обыграв «Жирону» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
«Бетис» обыграл «Жирону» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий Лорен Морон.
Для севильской команды эта победа стала пятой подряд. «Бетис» закрепился на пятом месте в турнирной таблице и опережает «Вильярреал» на 5 очков.
Чемпионат Испании
Лига 1  32-й тур  "Жирона" — «Бетис» — 0:1 (0:1)
Гол: Лорен Морон, 36 (0:1).
"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика (Сони, 86), Маффео (Адай, 46), Хуанпе, Борха (Лосано, 46), Порту, Пере Понс, Гранель, Стуани.
"Бетис": Дани Хименес, Барраган, Бартра, Манди, Фирпо, Хоакин (Кэмпбелл, 83), Хави Гарсия, Гуардадо, Руис, Леон (Тельо, 63), Лорен Морон (Санабрия, 74).
Предупреждения: Хонас Ромалью, 7. Маффео, 14. Бартра, 42. Гуардадо, 48. Манди, 49. Лорен Морон, 58. Гранель, 86. Хави Гарсия, 89. Порту, 90+3. Адай, 90+3.
Судья: Хайме Латре.
13 апреля. Жирона. Стадион Montilivi.
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