Мячи и стоны

Теннис — едва ли не единственный вид спорта, представители которого могут выглядеть стильно прямо во время соревнований. «Лента.ру» разобралась в том, как появившийся в викторианской Англии спорт прошел путь от юбок в пол до кружевных платьев в стиле «Мулен Руж».

Теннис — один из старейших видов спорта. Бить по мячу ракеткой любили еще в ранее Новое время. Вот только ракетку надевали на ладонь и играли в помещениях, а французское название «же-де-пом» (игра ладонью) было куда популярнее английского «теннис». В современном виде игра появилась лишь в 1870-е годы в Англии под именем лаун-теннис (теннис на лужайках). Достопочтенные джентльмены и леди предавались модному развлечению в крикетных клубах и даже во время игры выглядели, как это подобало их положению в обществе и царившим в викторианскую эпоху нравам.

Теннисистов долгое время было невозможно отличить от игроков в крикет: те же фланелевые брюки и рубашка с длинным рукавом, дополненная в холодное время года свитером с классическим или V-образным вырезом. И никаких вольностей с цветом — только total-white. Но костюм теннисистов хотя бы не сковывал движения на корте, а вот девушкам было не до быстрых пробежек вдоль линии — первые теннисистки выходили на корт в шляпах, длинных платьях, иногда и с турнюром.

Подушечка под платье даже самым хрупким дамам придавала вид эдаких Дженнифер Лопес XIX века, но динамичности игры явно не способствовала. Теннисистки-любительницы порой выходили на корт в мехах — настоящая леди всегда должна быть на высоте. По мере того как спорт становился все более профессиональным, такие курьезы, конечно, ушли в прошлое, но укоротить длину юбок никто не сподобился. Первые победительницы турниров Большого шлема и олимпийские чемпионки по теннису вынуждены были сражаться за призы в одежде, больше подходящей для воскресных походов в церковь.

Все изменилось в 1922 году, когда Сюзанн Ленглен посмела появиться на корте в юбке, которая была лишь немного ниже колен. Любую другую могли и уничтожить критикой, но Сюзанн к тому времени была двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, бронзовым призером игр, многократной победительницей Уимблдона и открытого чемпионата Франции в разных разрядах. К тому же в короткой юбке Ленглен продолжила громить соперников, оставаясь на вершине любительского женского тенниса, что заставило даже самых возмущенных экспертов замолчать.

Причем Сюзанн не просто укоротила длину юбки, а обратилась к французскому дизайнеру Жану Пату, дабы тот разработал для нее элегантные, модные и при этом не сковывающие движения платья. Еще одной революцией, устроенной Ленглен, стал отказ от шляп в пользу налобных повязок. Но если короткие платья от известных дизайнеров быстро стали всеобщим трендом, то до триумфа повязки прошло еще полвека.

Удивительно, но мужчинам пришлось ждать своего революционера куда дольше. Зато свою модную революцию теннисисты организовали без помощи кутюрье. В 1932 году англичанин Генри Банни Остин вышел на газон Уимблдонского корта в коротких шортах. В это же время по другую сторону Ла-Манша происходили не менее эпохальные для спорта изменения, автором которых был Жан Рене Лакост — один из представителей знаменитого квартета «четырех мушкетеров». Лакост и его товарищи Жан Боротра, Жак Брюнон и Анри Коше громили соперников в парных разрядах турниров Большого шлема и Олимпийских игр.

Рене умел побеждать и прекрасно выглядеть и в классическом теннисном костюме, однако в какой-то момент решил создать нечто более подходящее для спорта, но по-прежнему стильное. Лакост укоротил рукава, сократил количество пуговиц до минимума, но оставил воротник, который полагалось держать опущенным. Дебют новой рубашки на корте состоялся в 1926 году — Рене сыграл в ней на открытом чемпионате США. В финале Лакост сыграл против другого «мушкетера» Жана Боротра и уверенно победил в трех сетах.

Год спустя теннисист нанес на рукав изображение аллигатора, ведь именно так американская пресса называла Лакоста. Причиной появления прозвища стал спор между Рене и капитаном сборной Франции, пообещавшим Лакосту чемодан из кожи аллигатора за победу в открытом чемпионате США. Рене победил в одиночном разряде и в США, и во Франции. Причем в обоих случаях был обыгран Билл Тилден — настоящая икона теннисного стиля.

Большой Билл, в отличие от Рене, не пытался пускаться в радикальные эксперименты. Максимум, что мог позволить себе англичанин, — это подвернуть рукава рубашки до локтей и надеть свитер с цветной полоской вдоль выреза. Лакост же, понимая большой потенциал своего изобретения, в 1933 году зарегистрировал компанию La Société Chemise Lacoste — «Общество рубашек Лакост». С тех пор вплоть до 1970-х годов образ теннисиста на корте не менялся, лишь шорты становились то чуть длиннее, то чуть короче. А вот у девушек ни десятилетия не проходило без очередной революции.

Все довоенные годы теннисистки потихоньку продавливали изменения во внешнем виде. Одежда становилась более облегающей, длина юбки медленно, но верно сокращалась, на место шляп пришли визоры, рубашки с длинным рукавом и платья сменили майки. И все же настоящий прорыв произошел лишь в 40-е годы, и благодарить за него нужно Голливуд! Актриса Кэтрин Хепберн была известна своей любовью к спорту и приверженностью андрогинному стилю. Брючные костюмы, рубашки поло, мужские свитеры — Кэтрин по сути с нуля создала образ сильной и независимой женщины.

Мужского стиля Хепберн придерживалась и на корте, на который выходила каждое утро в свободные от съемок дни. Начала актриса с классических брюк и рубашек со свитерами, затем примерила поло от Lacoste, а затем начала экспериментировать сама. Если мужчины выходят на корт в шортах, почему этого не могут сделать женщины? Вот только шорты на Кэтрин были весьма короткими и облегающими — никогда еще теннисистки не выглядели столь сексуально.

Впрочем, в рамках соревнований на такие эксперименты теннисистки не пускались. Но и более скромных новшеств хватало для скандалов мирового масштаба. Гертруда Моран была для тенниса конца 1940-х — начала 1950-х годов тем же, чем Анна Курникова для конца 1990-х. Пресса называла Гертруду не иначе как «прекрасная Гасси», а фотографы старались сделать как можно более сексуальный снимок теннисистки. На Уимблдонском турнире в 1949 году у них было особенно много работы — каждый старался поймать в объектив кружевное белье Гертруды.

Вообще-то Моран всего лишь решила шокировать публику яркими цветами платья. Теннисный дресс-код требовал выступать исключительно в белом, но Гасси хотела сделать юбку и рукава трех разных цветов. Естественно, распорядитель турнира и по совместительству модельер Тед Тинлинг забраковал идею и вместо этого предложил теннисистке максимально укоротить юбку, надев под нее кружевное белье.

Фотографы буквально ложились на корт, чтобы сделать снимок погорячее, журналисты соревновались в эпитетах, зрители закрывали детям глаза, а в британском парламенте вечером после первого появления Гасси на корте разгорелись дискуссии о допустимости такого костюма на самом престижном турнире страны. Моран обвинили в том, что она принесла в теннис «вульгарность и разврат», и уже на следующий матч она вынуждена была выйти в шортах. Тинлинга же и вовсе ждало увольнение после 23 лет работы и запрет появляться на турнире даже в качестве зрителя, действовавший 33 года.

Тем не менее юбки выше колена стали обычным делом. В тренде были короткие плиссированные юбки, которые часто сочетали с кардиганами. В 1960-е годы мини-юбки захватили улицы, а на кортах длинные юбки окончательно ушли в историю. Постепенно смягчался и total-white дресс-код. Даже на Уимблдоне требовалось появляться в «преимущественно белой одежде». Недовольство засильем белого цвета высказывали и зрители, которым было трудно различать спортсменов на корте. В итоге под давлением телекомпаний, устраивавших трансляции матчей, сдались почти все крупные турниры, и в 1970-е годы в теннис пришел цвет.

Правда, теннисисты по привычке предпочитали пастельные тона. Так, Мартина Навратилова выбрала для Уимблдона 1977 года рубашку, украшенную изображением нежно-розовых цветов. Сильнейшие теннисисты эпохи Джон Макинрой Бьорн Борг ввели в мужскую теннисную моду налобные повязки ярких цветов, а также поло с цветными полосками на груди и рукавах. Свое влияние на теннисную моду оказала и эпоха диско с ее широкими воротниками и глубокими вырезами на мужских рубашках.

Зато с наступлением в конце 1960-х годов Открытой эры, когда теннисисты-профессионалы получили право выступать во всех турнирах, приходом тенниса на телевидение и стремительным ростом его популярности, корты превратились в настоящую арену борьбы брендов спортивной одежды. Так, легендарные матчи Борга и Макинроя стали еще и противостоянием Fila и Sergio Tacchini.

Теннисисты еще долго могли бы осторожничать с внешним видом, если бы не Андре Агасси . Американский теннисист армянского происхождения откровенно наплевательски относился ко всем теннисным традициям. Началось все на открытом чемпионате США 1988 года, где 18-летний теннисист играл в джинсовых шортах. Год спустя он надел обрезанные джинсовые шорты поверх цветастых обтягивающих велошорт. Агасси отрастил длинные волосы, покрасил пряди, а цвета его поло, шорт и налобных повязок становились все ярче и кислотнее.

Андре также стал одним из первых теннисистов, игравших в пластиковых солнцезащитных очках. Имидж бунтаря был так важен для Агасси, что он три года подряд пропускал Уимблдон, будучи одним из лидеров мирового рейтинга. Помимо нелюбви к травяному покрытию теннисист объяснял это неприятием дресс-кода, все еще сохранявшегося на турнире. Как выяснилось, все только и ждали революционера вроде Андре. Вдохновленные примером американца теннисисты и теннисистки принялись соревноваться в яркости и эпатажности своих нарядов.

Кислотные и неоновые цвета, безумные принты и узоры, необычные кроссовки и очки — игрокам 1990-х не всегда хватало вкуса, зато смелости было предостаточно. Ответом на это буйство красок стало ужесточение дресс-кода на Уимблдонском турнире с «преимущественно белого» до «исключительно белого». Под запрет попали даже цветные полоски, которые вновь разрешили только в XXI веке, впрочем, ограничив их толщину одним сантиметром.

Причем строгие ограничения касались не только официальных матчей, но и тренировок. Так, Анна Курникова позволила себе явиться на разминку в черных шортах и была изгнана с корта. Россиянке пришлось позаимствовать шорты у своего тренера, предварительно срезав с них все лейблы: производителем оказался вовсе не Adidas, с которым у Анны был спонсорский контракт.

Кстати, с возрастом Агасси изменил имидж на куда более зрелый и консервативный: побрился наголо и начал отдавать предпочтение однотонной одежде.

Новые стандарты стиля и элегантности в женском теннисе задали сестры Уильямс Мария Шарапова . Первой, кто превратил корт в аналог подиума, стала Винус Уильямс — старшая в этом трио. Американку не зря назвали в честь древнеримской богини красоты Венеры: внешнему виду она уделяла не меньше внимания, чем качеству игры. Винус практически никогда не выступала в шортах, отдавая предпочтение платьям. Причем на каждом крупном турнире старшая Уильямс выступала в новом. Леопардовый принт, глубокие декольте на спине, кружева и максимум прозрачности — Винус не раз эпатировала публику.

Со временем эстафетную палочку и в результатах, и в оригинальности внешнего вида у старшей сестры перехватила Серена. Младшая Уильямс не ограничивалась платьями и юбками. Ультракороткие шорты, голый живот с пирсингом, джинсовая юбка, кричащие цвета в стиле начала 90-х, тонкие полоски пастельных цветов из 70-х и плиссированные юбки а-ля 50-е — по «лукам» Серены можно писать энциклопедию. Неудивительно, что журнал Sports Illustrated уже много лет включает младшую Уильямс в топ-10 самых стильных спортсменов обоих полов в мире. Среди женщин в подобных рейтингах Серена в редких случаях опускается на второе место — сместить ее с вершины под силу только Марии Шараповой.

Если в спортивном плане Маша уже много лет не может ничего противопоставить Серене, то ее внешний вид на корте и за его пределами часто оказывается удачнее. Сестры Уильямс делали ставку на эпатаж, а Шарапова — воплощение элегантности. Никаких экзотических принтов, кислотных цветов или необычных материалов. Мария вернула в теннисную моду минимализм, однотонность и полоски. Иногда, впрочем, россиянка может позволить себе эксперименты вроде ставшего легендарным костюма для Уимблдона 2008 года: банальные шорты Маша дополнила напоминавшей смокинг майкой.

На фоне модной битвы в женском теннисе мужчины выглядят скромно. По сути, в XXI веке теннисисты продолжают использовать «луки» прошлого. Кто-то любит яркие цвета, кто-то пастельные, кто-то предпочитает ретро-образ с горизонтальными полосками. Едва ли не единственным завсегдатаем рейтингов самых стильных спортсменов является Роджер Федерер , но попадает в них швейцарец отнюдь не за внешний вид на корте. Главным же модником мужского тенниса для многих по-прежнему остается Андре Агасси.

И пусть в мужском теннисе по-прежнему сильнее удар и выше скорость мяча, а игра быстрее и динамичнее, влияние на массовую культуру женского тенниса сейчас неоспоримо выше. Теннисистки стали завсегдатаями модных показов, обложек глянцевых журналов, лицами часовых и fashion-брендов. Их личную жизнь обсуждают, на их стиль равняются, а их высказывания становятся предметом горячих обсуждений. И все это благодаря теннисной моде.