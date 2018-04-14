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Футболист «Ахмата» Иванов поделился мнением о финансовых проблемах российских команд
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Футболист «Ахмата» Иванов поделился мнением о финансовых проблемах российских команд 

RT на русском 1 час назад
Футболист грозненского «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал информацию о том, что в ряде российских клубов существуют финансовые проблемы.
«Честно говоря, у нас так каждый год бывает с каким-то командами. Взять же тот же пермский «Амкар» — каждый год там какие-то финансовые проблемы, а ребята выходят и играют. Но я думаю, что никто, выходя на поле, об этом не думает, что какие-то финансовые проблемы, что где-то не платят», — приводит слова Иванова РИА Новости.
Он отметил, что спортсмены выходят на поле и играют из-за того, любят футбол и думают о своём будущем.
«Если они будут плохо играть, то в следующую команду не возьмут», — добавил Иванов.
Ранее стало известно, что футболистам «Тосно» сообщили об отсутствии в клубе денег.
RT на русском: последние новости
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