Футболист «Ахмата» Иванов поделился мнением о финансовых проблемах российских команд

Футболист грозненского «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал информацию о том, что в ряде российских клубов существуют финансовые проблемы.

«Честно говоря, у нас так каждый год бывает с каким-то командами. Взять же тот же пермский «Амкар» — каждый год там какие-то финансовые проблемы, а ребята выходят и играют. Но я думаю, что никто, выходя на поле, об этом не думает, что какие-то финансовые проблемы, что где-то не платят», — приводит слова Иванова РИА Новости

Он отметил, что спортсмены выходят на поле и играют из-за того, любят футбол и думают о своём будущем.

«Если они будут плохо играть, то в следующую команду не возьмут», — добавил Иванов.

Ранее стало известно, что футболистам «Тосно» сообщили об отсутствии в клубе денег.