Судья не засчитал три гола «Жироны» в матче с «Бетисом» из-за офсайдов

Арбитр матча чемпионата Испании между «Жироной» и «Бетисом» Сантьяго Хайме не засчитал три гола хозяев. Во всех случаях помощник главного судьи фиксировал офсайд. "Бетис" победил «Жирону» 1:0.