Ещё
Судья не засчитал три гола «Жироны» в матче с «Бетисом» из-за офсайдов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Судья не засчитал три гола «Жироны» в матче с «Бетисом» из-за офсайдов 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Арбитр матча чемпионата Испании между «Жироной» и «Бетисом» Сантьяго Хайме не засчитал три гола хозяев.
Во всех случаях помощник главного судьи фиксировал офсайд.
"Бетис" победил «Жирону» 1:0.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Бетис" ушёл в отрыв в споре за пятое место, обыграв "Жирону" "МЮ", "Арсенал" и "ПСЖ" интересуются 18-летним талантом "Бенфики", его стоимость 60 млн евро "Валенсия" хочет подписать форварда "Ниццы"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Боксер-тяжеловес рассказал о прелестях ожирения
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение