Тренер «Дарушшафаки» Блатт считает заслуженной победу в Еврокубке

Главный тренер турецкого клуба «Дарушшафака» Дэвид Блатт поделился впечатлениями от победы в финальной серии баскетбольного Еврокубка над российским "Локомотив-Кубанью" , передает ТАСС

"Мне в карьере повезло быть частью нескольких чемпионских команд. И эта является особенной. В команде собраны ребята, которые до этого не выигрывали ничего существенного на высоком уровне. Мы долго шли к цели и смогли ее добиться, уверен, что заслуженно", — заявил Блатт после матча.

Вторая встреча между «Дарушшафакой» и «Локомотив-Кубанью», которая прошла в Стамбуле, завершилась со счетом 67:59 в пользу хозяев.

В финальной серии до двух побед «Дарушшафака» дважды обыграла соперника и стала чемпионом баскетбольного Еврокубка.