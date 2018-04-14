Ещё
Тренер «Дарушшафаки» Блатт считает заслуженной победу в Еврокубке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер «Дарушшафаки» Блатт считает заслуженной победу в Еврокубке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер турецкого клуба «Дарушшафака» Дэвид Блатт поделился впечатлениями от победы в финальной серии баскетбольного Еврокубка над российским "Локомотив-Кубанью", передает ТАСС.
"Мне в карьере повезло быть частью нескольких чемпионских команд. И эта является особенной. В команде собраны ребята, которые до этого не выигрывали ничего существенного на высоком уровне. Мы долго шли к цели и смогли ее добиться, уверен, что заслуженно", — заявил Блатт после матча.
Вторая встреча между «Дарушшафакой» и «Локомотив-Кубанью», которая прошла в Стамбуле, завершилась со счетом 67:59 в пользу хозяев.
В финальной серии до двух побед «Дарушшафака» дважды обыграла соперника и стала чемпионом баскетбольного Еврокубка.
Газета.Ru: последние новости
МИД России учредил Национальную Ассоциацию международной информационной безопасности Масалитин: результаты "Зенита" не соответствуют амбициям клуба В оргкомитете "Россия-2018" прокомментировали ситуацию с бойкотом ЧМ-2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Боксер-тяжеловес рассказал о прелестях ожирения
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение