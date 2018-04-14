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Даниэле Де Росси: «Мне очень нравится подход Клоппа к работе, „Рома“ уважает „Ливерпуль“
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Даниэле Де Росси: «Мне очень нравится подход Клоппа к работе, „Рома“ уважает „Ливерпуль“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси поделился мнением о результатах жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов — римлянам предстоит сыграть с «Ливерпулем». Также он выразил восхищение работой главного тренера «красных» Юргена Клоппа.
— На данном уровне все команды — отличные невероятные соперники, — сказал Де России в видео, опубликованном на странице в Фэйсбуке. — «Ливерпуль» сделал заявление, подобное нашему, выбив команду, которая, как думали, может быть фаворитом турнира — «Манчестер Сити».
У «красных» есть тренер, чей подход мне очень нравится. Мы уважаем соперника также, как и «Барселону», и «Шахтер», которых обыграли ранее. Если честно, не думал, что «Рома» будет в полуфинале Лиги чемпионов. Нужно завершить успешно сезон, чтобы и в следующем сезоне выступать в главном еврокубковом турнире.
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