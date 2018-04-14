Де Росси: мне нравится подход Клоппа

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси в видео, опубликованном на странице в «Фейсбуке», поделился мнением о результатах жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов. Также он отметил работу главного тренера «красных» Юргена Клоппа.

«На данном уровне все команды — отличные соперники. «Ливерпуль» сделал заявление, подобное нашему, выбив команду, которая была фаворитом турнира. У «красных» есть тренер, чей подход мне очень нравится. Мы уважаем соперника также, как «Барселону» и «Шахтёр», которых обыграли ранее. Если честно, не думал, что «Рома» попадёт в полуфинал Лиги чемпионов. Нужно успешно завершить чемпионат, чтобы и в следующем сезоне выступать в главном еврокубковом турнире», — сказал Де Росси.