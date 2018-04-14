Ещё
Де Росси: мне нравится подход Клоппа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Де Росси: мне нравится подход Клоппа 

Чемпионат.com 1 час назад
Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси в видео, опубликованном на странице в «Фейсбуке», поделился мнением о результатах жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов. Также он отметил работу главного тренера «красных» Юргена Клоппа.
«На данном уровне все команды — отличные соперники. «Ливерпуль» сделал заявление, подобное нашему, выбив команду, которая была фаворитом турнира. У «красных» есть тренер, чей подход мне очень нравится. Мы уважаем соперника также, как «Барселону» и «Шахтёр», которых обыграли ранее. Если честно, не думал, что «Рома» попадёт в полуфинал Лиги чемпионов. Нужно успешно завершить чемпионат, чтобы и в следующем сезоне выступать в главном еврокубковом турнире», — сказал Де Росси.
Чемпионат.com: последние новости
Эмери: возможно, Неймар выйдет на поле в составе «ПСЖ» до конца сезона Как в Калининграде готовятся к ЧМ-2018. Видео Гончаренко: с Мусой нормально пообщались, если он будет готов, то сыграет завтра
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение