Болельщики ЦСКА опровергают обвинения в проявлении расизма в игре с «Арсеналом»

Инициативная группа болельщиков ЦСКА по проблемам расизма выступила с заявлением о материалах британской прессы и агентства Reuters о якобы имевших место проявлениях расизма во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» в Москве (2:2, первая игра — 1:4). В своих публикациях английская пресса ссылается на сообщение агентства и показания его сотрудника, фотографа. С его слов появилась информация о трех инцидентах по ходу и после окончания матча с «обезьяним уханьем».

В заявлении группы армейских болельщиков в Твиттере говорится: «По крайней мере 11 человек из нашей группы располагались в различных секторах, в том числе на фанатской трибуне. Мы первыми сообщим о любом инциденте с проявлением расизма в России, но в данном случае можем заверить, что эти новости Daily Mirror абсолютная ложь».

Также в своих сообщениях группа добавила: «Мы разговаривали с несколькими английскими журналистами после игры, никто не слышал оскорблений. Кто такой „фотограф Reuters“? Кажется, что „репортеры“ Daily Mirror знают, что никто им не доверяют, а потом прячутся за более уважаемым Reuters. Это уродливая попытка этих „журналистов“, которые приехали в Москву за сенсациями о битвах и крови, отомстить всем нам, английским и российским болельщикам, за мирную и уважительную обстановку на игре. Они просто не вынесли этого. Они никогда не сообщали про фанатов ЦСКА, которые обнимали болельщиков „канониров“ перед игрой. Никогда не извинялись за ужасные истории о Москве, которые публиковали, потому что у них нет чести. И теперь они хотят вставить еще один „кирпич“ в стену ненависти, которую они строили несколько месяцев».

В ветке переписки заявление о том, что в ходе игры не было замечено проявлений расизма, поддержали свидетели, журналисты работавших на матче иностранных изданий.

