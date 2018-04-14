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Болельщики ЦСКА опровергают обвинения в проявлении расизма в игре с «Арсеналом»
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Болельщики ЦСКА опровергают обвинения в проявлении расизма в игре с «Арсеналом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Инициативная группа болельщиков ЦСКА по проблемам расизма выступила с заявлением о материалах британской прессы и агентства Reuters о якобы имевших место проявлениях расизма во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» в Москве (2:2, первая игра — 1:4). В своих публикациях английская пресса ссылается на сообщение агентства и показания его сотрудника, фотографа. С его слов появилась информация о трех инцидентах по ходу и после окончания матча с «обезьяним уханьем».
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В заявлении группы армейских болельщиков в Твиттере говорится: «По крайней мере 11 человек из нашей группы располагались в различных секторах, в том числе на фанатской трибуне. Мы первыми сообщим о любом инциденте с проявлением расизма в России, но в данном случае можем заверить, что эти новости Daily Mirror абсолютная ложь».
Также в своих сообщениях группа добавила: «Мы разговаривали с несколькими английскими журналистами после игры, никто не слышал оскорблений. Кто такой „фотограф Reuters“? Кажется, что „репортеры“ Daily Mirror знают, что никто им не доверяют, а потом прячутся за более уважаемым Reuters. Это уродливая попытка этих „журналистов“, которые приехали в Москву за сенсациями о битвах и крови, отомстить всем нам, английским и российским болельщикам, за мирную и уважительную обстановку на игре. Они просто не вынесли этого. Они никогда не сообщали про фанатов ЦСКА, которые обнимали болельщиков „канониров“ перед игрой. Никогда не извинялись за ужасные истории о Москве, которые публиковали, потому что у них нет чести. И теперь они хотят вставить еще один „кирпич“ в стену ненависти, которую они строили несколько месяцев».
В ветке переписки заявление о том, что в ходе игры не было замечено проявлений расизма, поддержали свидетели, журналисты работавших на матче иностранных изданий.
There were at least 11 people from our initiative at the game at different sectors including the ultras one. We are the first to report any racist incident in Russia but we can assure you this news is a total lie by Daily Mirror. https://t.co/4ieecUsHpf
— CSKA Fans Against Racism (@WeAreCSKA11) 13 апреля 2018 г.
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