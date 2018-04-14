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Болельщики ЦСКА отвергнули обвинения в проявлениях расизма
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Болельщики ЦСКА отвергнули обвинения в проявлениях расизма 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Sports.ru
Инициативная группа болельщиков ЦСКА по проблемам расизма выступила в «твиттере» с заявлением о материалах британской прессы и агентства Reuters о якобы имевших место проявлениях расизма во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» в Москве (2:2, 3:6 по сумме двух матчей).
«По крайней мере 11 человек из нашей группы располагались в различных секторах, в том числе на фанатской трибуне. Мы первыми сообщим о любом инциденте с проявлением расизма в России, но в данном случае можем заверить, что это абсолютная ложь». Также в своих сообщениях группа добавила: «Мы разговаривали с несколькими английскими журналистами после игры, никто не слышал оскорблений. Кто такой „фотограф Reuters“? Кажется, что „репортёры“ Daily Mirror знают, что никто им не доверяет, а потому прячутся за более уважаемым Reuters. Это уродливая попытка „журналистов“, которые приехали в Москву за сенсациями о битвах и крови, отомстить всем нам, английским и российским болельщикам, за мирную и уважительную обстановку на игре. Они хотят вставить ещё один „кирпич“ в стену ненависти, которую они строили несколько месяцев».
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