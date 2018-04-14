Фотограф Reuters сообщил о проявлении расизма в матче ЦСКА — «Арсенал»

Reuters опубликовал материал об якобы имевших место проявлениях расизма во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» в Москве (2:2, первая игра — 1:4). Агентство ссылается на показания своего сотрудника, фотографа. Одним из авторов материала значится фотокорреспондент Григорий Дукор. Эта заметка также была перепечатана рядом британских СМИ, в частности — Mirror.

Как отмечает Reuters со ссылкой на фотографа, фанаты ЦСКА скандировали оскорбления на расисткой почве в адрес темнокожих игроков «Арсенала» несколько раз. В их адрес якобы были слышны «обезьяньи уханья».

"Русские фанаты — сумасшедшие. В хорошем смысле!" Болельщики «Арсенала» — о России

В первом моменте в числе пострадавших называются Дэнни Уэлбек Алекс Ивоби — в ситуации, когда они оказались около трибуны после выхода мяча из игры. Также указан эпизод на 75-й минуте, когда Уэлбек провел первый ответный гол «канониров», уступавших со счетом 0:2. Третий случай — те же самые оскорбления еще одного футболиста лондонского клуба, который не вышел на поле и остался в запасе, после финального свистка. Фотограф не смог опознать игрока, однако сообщил, что он также темнокожий.

Reuters обратился за комментариями в УЕФА и получил ответ, что официальными лицами матча не было зафиксировано случаев проявления расизма. Вдобавок в союзе сообщили, что в отношении ЦСКА в пятницу было открыто дисциплинарное дело, не связанное с оскорблениями на расистской почве или иным проявлением дискриминации — в вину москвичам вменяется бросание на поле посторонних предметов и использование пиротехники. В УЕФА подчеркнули, что серьезно относятся к обвинениям в проявлении расизма, для чего требуются существенные свидетельства. В союзе будут благодарны за аудио или видеодоказательства.

При этом агентству не удалось получить комментарии РФС и пресс-службы ЦСКА. В пресс-службе «Арсенала» не стали делать заявлений для прессы.