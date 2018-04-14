«Брага» разгромила «Пасуш де Феррейра» и вышла на третье место в чемпионате Португалии

У победителей встречи дубль оформил Уилсон Эдуарду (17-я и 20-я минуты) и по разу отличились Рикарду Орта (62), Данило (72) и Диего Суоза (90), а у хозяев поля единственный мяч на 57-й минуте забил Луис Фелиппе.

«Брага» довела беспроигрышную серию до девяти матчей и с 68-ю очками вышла на третье место в турнирной таблице, а Пасуш де Феррейра занимает 150ю строчку, имея в активе 28 очков.

В следующем туре «оружейники» 20 апреля примут «Маритиму», а подопечные Жоао Энрике на следующий день встретятся с командой «Белененсеш».