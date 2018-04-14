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Алекс Фергюсон получает от «Манчестер Юнайтед» по 2 миллиона фунтов в год
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Алекс Фергюсон получает от «Манчестер Юнайтед» по 2 миллиона фунтов в год 

Вести.Ru 17 минут назад
Фото: Вести.Ru
Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" в 2013, но сохранил за собой должность посла клуба. Эта работа приносит знаменитому тренеру годовой доход в 2 миллиона фунтов стерлингов.
Фергюсон, которому в декабре 2017 года исполнилось 76 лет, трудится в качестве посла всего 20 дней в году. Однако согласно контракту шотландский специалист получает за это два миллиона. Кроме того, Алекс Фергюсон выступает с лекциями, за каждую из которых на его счет поступает 100 тысяч фунтов.
Алекс Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 201 годы. За это время манкунианцы дважды победили в Лиге чемпионов, завоевали Кубок Кубков и Суперкубок Европы, 13 раз становились чемпионами Англии, 5 раз выигрывали Кубок Англии и 4 раза Кубок лиги.
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