Паллотта: «Рома» может обыграть «Ливерпуль», почему нет?»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мне нравится, что первый матч состоится в Ливерпуле, а затем в Риме. Можем ли мы победить? Конечно, мы можем, почему нет? Мы просто должны играть в свой футбол и не допускать ошибок», — цитирует Паллотту Football Italia.