Паллотта: «Рома» может обыграть «Ливерпуль», почему нет?» 

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Мне нравится, что первый матч состоится в Ливерпуле, а затем в Риме. Можем ли мы победить? Конечно, мы можем, почему нет? Мы просто должны играть в свой футбол и не допускать ошибок», — цитирует Паллотту Football Italia.
«Ливерпуль» примет «Рому» 24 апреля, а 2 мая отправится на ответный матч в Рим. В другом полуфинале встретятся «Бавария» и «Реал». Первая встреча состоится 25 апреля в Мюнхене, а ответная 1 мая в Мадриде.