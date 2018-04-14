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Салах: «Люблю фанатов „Ромы“
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Салах: «Люблю фанатов „Ромы“ 

Евро-футбол.Ру 56 минут назад
Фото: ww.euro-football.ru
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал попадание на «Рому» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
"Это мой старый клуб. Я люблю фанатов этого клуба, а они любят меня. Я продолжаю общаться со многими игроками оттуда. Мы были очень близкими и остаёмся хорошими друзьями.
Конечно, у меня очень счастливые воспоминания. С кем я хочу повидаться в первую очередь? С Франческо Тотти. Он невероятен, потрясающ. Я люблю его. У меня с ним очень хорошие отношения", — цитирует Салаха CNN.
Первый матч между «Ливерпулем» и «Ромой» состоится 24 апреля.
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