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Александр Бубнов: «Атлетико» против «Арсенала»? Похоже, это конец эпохи Венгера
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Александр Бубнов: «Атлетико» против «Арсенала»? Похоже, это конец эпохи Венгера 

Советский спорт 32 минуты назад
«Атлетико» против «Арсенала»? Похоже, это конец эпохи Венгера. У лондонцев мало шансов — не более 30 процентов.
Команда Симеоне быстро бы наказала «Арсенал» за расслабленность, которую он проявил в Москве», — приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
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