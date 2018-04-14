Гвардиола считает, что чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена

«Футбол — эмоциональная игра. Мы только можем сконцентрироваться и победить „Тоттенхэм“, а затем „Суонси“. С ноября или декабря мы уже были чемпионами. Тогда я слышал от экспертов и болельщиков, что всё уже сделано, „Сити“ не сможет потерять очки. Но за одну неделю мы проиграли три матча. Давление в конце сезона пойдёт нам на пользу. Мы должны справиться с этим. Если мы не сможем сделать это, а »Манчестер Юнайтед" выиграет АПЛ, то нам лишь останется поздравить их" — цитирует Гвардиолу Sky Sports. Стоит отметить, что за 6 туров до завершения чемпионата «Манчестер Сити» опережает идущий вторым «Манчестер Юнайтед» на 13 очков, то есть для оформления чемпионства «горожанам» осталось набрать шесть очков.