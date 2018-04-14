Игрок «Ахмата» поделился мнением о финансовых проблемах клубов РФПЛ

Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов поделился мнением о финансовых проблемах российских клубов.

"Честно говоря, у нас так каждый год бывает с каким-то командами. Взять же тот же пермский «Амкар»: каждый год там какие-то финансовые проблемы, а ребята выходят и играют. Но я думаю, что никто, выходя на поле, об этом не думает, что какие-то финансовые проблемы, что где-то не платят", — приводит слова Иванова РИА Новости

Полузащитник добавил, что спортсмены выходят играть потому, что любят футбол и думают о своей карьере.

"Если они будут плохо играть, то в следующую команду не их возьмут", — сказал Иванов.

Ранее руководство российского футбольного клуба «Тосно» уведомило игроков о том, что в клубе нет денег.