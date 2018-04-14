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Игрок «Ахмата» поделился мнением о финансовых проблемах клубов РФПЛ
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Игрок «Ахмата» поделился мнением о финансовых проблемах клубов РФПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов поделился мнением о финансовых проблемах российских клубов.
"Честно говоря, у нас так каждый год бывает с каким-то командами. Взять же тот же пермский «Амкар»: каждый год там какие-то финансовые проблемы, а ребята выходят и играют. Но я думаю, что никто, выходя на поле, об этом не думает, что какие-то финансовые проблемы, что где-то не платят", — приводит слова Иванова РИА Новости.
Полузащитник добавил, что спортсмены выходят играть потому, что любят футбол и думают о своей карьере.
"Если они будут плохо играть, то в следующую команду не их возьмут", — сказал Иванов.
Ранее руководство российского футбольного клуба «Тосно» уведомило игроков о том, что в клубе нет денег.
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