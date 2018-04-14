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Роман Шаронов: Во втором тайме были хорошие отрезки, но их было слишком мало
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Роман Шаронов: Во втором тайме были хорошие отрезки, но их было слишком мало 

Советский спорт 1 час назад
— Что по матчу получилось, что не удалось? — Если говорить о том, что улучшилось, то это компактность в обороне. Если мы берем последние матчи: оказывали давление, делали выход из обороны, и у нас возникали разрывы между линиями, — приводит слова Шаронова официальный сайт «Рубина». — Когда соперники использовали длинные передачи, они этими разрывами пользовались. Сегодня в этом компоненте мы сделали шаг вперед — «Амкар» очень часто попадал в офсайд, когда пытался играть вертикально. Поэтому, если брать игру в обороне в целом, мы улучшили игру.
Если говорить про атаку, то, к сожалению, не получилась та игра, о которой мы говорили. В первом тайме было очень много брака, не доводили мяч до флангов, очень часто его теряли. Это обычно происходит от спешки — было очень много вертикальной игры, часто необоснованной.
Были хорошие моменты, но рисунок игры должен был меняться за счет смены направлений. И, к сожалению, центральные защитники не так активно участвовали в этом. Вся команда должна играть в обороне и вся — в атаке. Мы должны были играть активнее. Это касается первого тайма.
Во втором тайме были хорошие отрезки, но их было слишком мало. Опять свалились на вертикальную игру, и тех моментов, которые мы хотели бы видеть, было слишком мало. Нам надо очень много работать над реализацией моментов — игроки должны понимать, что любой момент нужно забивать. А мы те моменты, которые создаем, не реализовываем.
Не буду искать причины, но у нас в группе атаки много ребят травмированных. Поднять уровень игры заменами не удается. Такова реальность — мы играем теми, кто у нас есть. Есть травмированные, и другие получают больше игрового времени.
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