Прогноз на матч Амкар — Рубин: матч двух клубов со сложным финансовым положением

«Амкар» — «Рубин». Прогноз на матч 26-го тура российской Премьер-лиги (14.04.2018, 11:30 мск).

Субботняя программа 26-го тура РФПЛ откроется в Перми, где местный «Амкар» примет в гости казанский «Рубин» . Пермяки, находящиеся рядом с опасной зоной переходных матчей, сегодня постараются отдалиться от неё, но и казанцам важно не позволить сопернику сравняться с собой по очкам. Долгое время проведение матча на стадионе «Звезда» было под вопросом, но «Амкару» удалось подготовить поле для проведения оставшихся трёх домашних матчей сезона в родных стенах. Букмекеры в предстоящем поединке не видят фаворита, предлагая практически равные коэффициенты на все три возможных исхода этого матча.

Команда

"Рубин"

27:23 "Амкар"

16:22 "Амкар"

Несмотря на незавидное финансовое положение клуба, «Амкар» демонстрирует характер в желании сохранить свою прописку в Премьер-лиге. Пермяки неважно начали весеннюю часть сезона, вылетев из Кубка России от курского «Авангарда» (0:0, по пен. 6:7), что спровоцировало отставку Гаджи Гаджиева . После этого команда героически сыграла вничью в гостях с "Зенитом" (0:0), но затем дома проиграла «Арсеналу» (0:2). Прошлый домашний матч «Амкару» пришлось играть на поле соперника, по причине непригодности к игре своего поля, но аутсайдер сенсационно обыграл в Москве лидера чемпионата «Локомотив» (2:1). А в прошлом туре пермяки в гостях обыграли безнадёжного аутсайдера «СКА-Хабаровск» (2:0), выбравшись из опасной зоны в турнирной таблице.

"Рубин"

В «Рубине» также финансовая ситуация непростая, но клуб в зимнее межсезонье здорово сумел усилить состав, арендовав Ивелина Попова Кристиана Нобоа , которые стали лидерами команды. В первом весеннем матче казанцы обидно упустили гостевую победу над «Анжи» (1:1), но затем взяли 3 очка в выездном матче с «Тосно» (1:0). Затем «рубиновые» в боя проиграли дома "Спартаку" (1:1), и на выезде снова ближе к концовке матча упустили победу над «Уралом» (1:1). В прошлом туре, несмотря на проигранный первый тайм, «Рубин» дома сумел победить в результативном матче «Ахмат» (3:2), благодаря дублю Попова и голу Азмуна.

Где смотреть матч

В 11:15 по московскому времени на телеканале «Наш футбол» начнётся прямая трансляция, посвящённая матчу «Амкар» — «Рубин». В текстовом формате эта встреча будет освещаться на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Амкар" уступает «Рубину» по статистике личных встреч, хотя и нередко отбирает очки у казанцев: +6=12-12, разница мячей 23:36. К примеру, если брать последние 6 матчей между этими командами, то пермяки и казанцы обыграли друг друга по 2 раза, при двух ничьих. В матче первого круга «Рубин» неожиданно дома уступил «Амкару» со счётом 0:1 — победный гол в концовке встречи забил Януш Гол

Интересные факты

"Амкар", наряду со «СКА-Хабаровском», обладает худшей атакой чемпионата — 16 забитых голов;

"Амкар" является самой скучной командой чемпионата. В матчах с участием пермяков в среднем забивается по 1,58 гола за игру;

"Амкар" имеет 10-матчевую безвыигрышную серию в домашних матчах с «Рубином» (+0=4-6, 7:16);

"Рубин" потерпел лишь 1 поражение в последних шести турах (+3=2-1, 10:7);

"Рубин" имеет 3-матчевую беспроигрышную серию в выездных матчах (+1=2-0, 3:2);

"Рубин" не проиграл ни одного первого тайма в выездных матчах чемпионата;

В последних десяти выездных матчах чемпионата «Рубин» не забивал больше одного гола. В девяти из этих матчей не пробивался общий тотал больше 2,5 гола;

В четырёх матчах за «Рубин» Ивелин Попов забил 4 гола, став лучшим бомбардиров команды среди действующих игроков клуба. Столько же на старте сезона забил Жонатас, который перешёл в «Ганновер».

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"