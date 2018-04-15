Ещё
Президент «Баварии» оценил игру клуба против «Боруссии» из Менхенгладбаха
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Баварии» оценил игру клуба против «Боруссии» из Менхенгладбаха 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о матче 30-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии», сообщает "Советский спорт".
"В данный момент мы великолепно выступаем в Бундеслиге. Сегодня мы играли не топ-составом и начиная с 20-й минуты прижали Гладбах к своим воротам. Смотреть эту игру было очень приятно.
У нас очень профессиональная команда, демонстрирующая серьезный футбол. Для зрителей эта игра стала как Пасха и Рождество в один день", — цитирует Хенесса официальный сайт «Баварии».
Встреча между «Баварией» и «Боруссией», прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
Газета.Ru: последние новости
Игрок "Краснодара" Гранквист поделился мнением о желтой карточке Смолова Игрок "Арсенала" Беляев поделился мнением о возвращении Дзюбы в "Зенит" Буффон не считает, что Роналду находится в своей лучшей форме
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию62
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Зенит» одержал победу над «Анжи»2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение