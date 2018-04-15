Президент «Баварии» оценил игру клуба против «Боруссии» из Менхенгладбаха

"В данный момент мы великолепно выступаем в Бундеслиге. Сегодня мы играли не топ-составом и начиная с 20-й минуты прижали Гладбах к своим воротам. Смотреть эту игру было очень приятно.

У нас очень профессиональная команда, демонстрирующая серьезный футбол. Для зрителей эта игра стала как Пасха и Рождество в один день", — цитирует Хенесса официальный сайт «Баварии».

Встреча между «Баварией» и «Боруссией», прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.