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Гвардиола: «Игру „Манчестер Юнайтед“ смотреть не буду, у меня гольф»
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Гвардиола: «Игру „Манчестер Юнайтед“ смотреть не буду, у меня гольф» 

SPORT24.ru 22 минуты назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не будет смотреть в воскресенье матч ”Манчестер Юнайтед” — «Вест Бромвич». В случае осечки команды Жозе Моуринью «Ман Сити» досрочно станет чемпионом Англии. На данный момент «МС» опережает «МЮ» на 16 очков. До конца сезона «Юнайтед» осталось провести шесть матчей, в которых можно набрать не более 18 очков.
”Я не буду смотреть игру «Юнайтед». У меня три выходных дня, на завтра запланирован гольф. Гольф, мой сын, друзья. Завтра будет гольф.
Я буду очень рад и отпраздную, если мы станем чемпионами. Но думаю, что «Юнайтед» выиграет у «Вест Брома». Важно, что мы зависим от самих себя. Нам просто нужно выиграть в ближайшем домашнем матче. Я буду в восторге стать чемпионом на глазах у наших фанатов", — цитирует Гвардиолу BBC.
В субботу «Манчестер Сити» выиграл в гостях у «Тоттенхэма» со счетом 3:1.
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