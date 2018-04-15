Гвардиола: «Игру „Манчестер Юнайтед“ смотреть не буду, у меня гольф»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не будет смотреть в воскресенье матч ” Манчестер Юнайтед ” — «Вест Бромвич». В случае осечки команды Жозе Моуринью «Ман Сити» досрочно станет чемпионом Англии. На данный момент «МС» опережает «МЮ» на 16 очков. До конца сезона «Юнайтед» осталось провести шесть матчей, в которых можно набрать не более 18 очков.

”Я не буду смотреть игру «Юнайтед». У меня три выходных дня, на завтра запланирован гольф. Гольф, мой сын, друзья. Завтра будет гольф.

Я буду очень рад и отпраздную, если мы станем чемпионами. Но думаю, что «Юнайтед» выиграет у «Вест Брома». Важно, что мы зависим от самих себя. Нам просто нужно выиграть в ближайшем домашнем матче. Я буду в восторге стать чемпионом на глазах у наших фанатов", — цитирует Гвардиолу BBC.

В субботу «Манчестер Сити» выиграл в гостях у «Тоттенхэма» со счетом 3:1.