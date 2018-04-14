«Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Италии по футболу 14 апреля

«Аталанта»

Уходящий сезон «Аталанта» провела немногим хуже предыдущего, по итогам которого команда попал в Лигу Европы, где прошла до плей-офф. Начав с двух поражений кряду, затем подопечные Джан Пьеро Гасперини не знали неудач семь поединков кряду во всех турнирах при четырех ничьих. С конца же ноября до начала нового, 2018 года, бергамаски отметились серией в 11 матчей, в которых коллектив лишь раз позволил сопернику себя обыграть при восьми победах.

Тем не менее, то, что «нерадзурри» все еще отстают от зоны еврокубков на четыре очка во многом объясняется бледным периодом с конца января до начала марта, где в девяти матчах клуб сумел лишь дважды оказаться сильнее своих оппонентов. В то же время, впоследствии команда также не играла много успешнее, ведь предыдущих шести поединках смогла победить трижды и дважды проиграла. Сейчас «Аталанта» идет на девятом месте и все еще рассчитывает снова показаться в Европе.

«Интер»

Хотя по ходу сезона казалось, что «Интер», скорее всего, попадет-таки в Лигу чемпионов, подопечные Лучано Спаллетти периодически огорчают своих болельщиков нестабильной игрой и результатами. И это при том, что по итогам первых 17-ти матчей во всех турнирах миланский клуб даже демонстрировал притязании на борьбу за скудетто, но затем резко покатился вниз вследствие восьми поединков без побед и трех поражений во всех первенствах.

И если бы «нерадзурри» не улучшили свои выступления начиная с середины февраля, когда после поражения от «Дженоа» (0:2) коллектив долгое время не знал неудач, что не могло не отразиться на турнирной таблице, где она оказалась в четверке лучших. И все же, в последних двух встречах команду как будто подменили: сперва ничья в дерби против «Милана» (0:0), где Мауро Икарди удивительным образом дважды не попал в ворота из убойных позиций, а затем поражение от «Торино» (0:1), после которого клуб опустился на пятое место. Сейчас, когда только один балл отделяет его от идущей на четвертой строчке «Ромы», дружине Спаллетти больше нельзя терять очки.

Прогноз

Букмекеры не смогли определиться, кто является фаворитом в этом матче, поскольку коэффициенты на победы каждого из коллективов равны 2,70, тогда как ничья оценивается в 3,10. Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 5,50.