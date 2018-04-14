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Тимур Сулейманов: До уровня Роналду мне далеко
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Тимур Сулейманов: До уровня Роналду мне далеко 

Советский спорт 49 минут назад
— Был уверен, что забью, — приводит слова Сулейманова официальный сайт «Локомотива». Парни делали много подач, нужно было выигрывать верховые мячи.
— Тренировал такие удары? — Да, на тренировках пробовал, но по воротам не попадал, а сейчас забил в решающий момент.
— Ты или Роналду? — Конечно, Криштиану. Мне до его уровня еще далеко. Но все впереди.
— Как тебе в целом игра команды? — Парни — молодцы! После пропущенного гола была уверенность, что сможем отыграться. Тренер подбодрил в перерыве. Нам была нужна победа, и мы это сделали!
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