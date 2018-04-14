Тимур Сулейманов: До уровня Роналду мне далеко

— Был уверен, что забью, — приводит слова Сулейманова официальный сайт «Локомотива». Парни делали много подач, нужно было выигрывать верховые мячи.

— Тренировал такие удары? — Да, на тренировках пробовал, но по воротам не попадал, а сейчас забил в решающий момент.

— Ты или Роналду? — Конечно, Криштиану. Мне до его уровня еще далеко. Но все впереди.

— Как тебе в целом игра команды? — Парни — молодцы! После пропущенного гола была уверенность, что сможем отыграться. Тренер подбодрил в перерыве. Нам была нужна победа, и мы это сделали!