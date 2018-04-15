Хёнесс: «Перед подписанием Ковача мы вели переговоры с Хайнкесом и Тухелем» 

Президент «Баварии» Ули Хёнесс рассказал, как проходил выбор нового наставника. Со следующего сезона руководить мюнхенцами будет Нико Ковач.
"Руководство очень долго пыталось убедить Хайнкеса остаться в команде. Когда мы поняли, что это не принесёт никаких дивидендов, то обратились к Томасу Тухелю, который в настоящий момент находится без практики. Он сказал, что уже определился с новой командой. Мы расстроились, но это не стало шоком. Спустя несколько дней на собрании руководства было принято решение сделать выбор в пользу Ковача", — приводит слова Хёнесса Goal.
"Бавария" выиграла чемпионат Германии и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с "Реалом".