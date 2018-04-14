Прогноз на матч Бавария — Боруссия Мёнхенгладбах

«Бавария» оформила чемпионский титул и прошла в полуфинал Лиги Чемпионов. Во внутреннем чемпионате настало время дать шанс дублёрам. Возможно, мы увидим нового голкипера в воротах мюнхенцев?

Бавария

В крайний игровой день «Бавария» решила один из двух главных вопросов. Официально оформила чемпионский титул. Пропустив на исходе четверти часа автогол от Никласа Зюле, подопечные Юппа Хайнкеса быстро вернулись в игру и четырежды огорчили Марвина Хица. Не появился на поле лучший бомбардир Бундеслиги Роберт Левандовски. Не помогли таланты поляка и в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Скучные нули в домашнем поединке против «Севильи» предстали в виде необходимого результата и продолжения борьбы за главный клубный европейский турнир. Из положительных новостей для поклонников «Баварии» продление контракта на год с дуэтом Роббен — Рибери. Похоже, что мюнхенцы «наворуют» ещё кубков в следующем сезоне.

Боруссия Мёнхенгладбах

В прошлом туре «Боруссия» Мёнхенгладбах четырёхматчевую неудачную серию, обыграв в родных стенах «Герту». «Гладбах», подобно «Баварии», проигрывал берлинцам один мяч за четверть часа до конца матча, но усилиями Торгана Азара сумели добыть три очка. Теоретические шансы у подопечных Дитера Хеккинга на попадание в еврокубки ещё остались, но на практике надо надеяться не удачи конкурентов, а это вряд ли случится.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах пройдёт на канале «Матч! ТВ», 14.04.2018 в 19:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Бавария" — «Боруссия» Мёнхенгладбах: +8=11-5. Разница мячей: 32:29.

В личных встречах перевеса «Баварии» особо не ощущается. В первом круге «Гладбах» одержал победу со счётом 2:1. В прошлом сезоне «Бавария» дважды была сильнее (2:0 и 1:0).

Интересные факты

— «Бавария» в прошлом туре оформила чемпионский титул.

— Левандовски не забивает уже две встречи подряд. В Лиге Чемпионов и Бундеслиге.

— За два крайних тура «Бавария» имеет разницу мячей 10:1.

— «Боруссия» Мёнхенгладбах играет сериями: 4 игры без побед — 1 победа. Так продолжается уже десять матчей. Настала очередь поражения, в лучшем случае ничьи.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Учитывая, что «Бавария» не будет подставлять лидеров под удар, то у жаждущей три очка «Боруссии», появятся все шансы на победу. С другой стороны, мюнхенцы постараются вернуть должок за поражение в первом круге, да и дублёры у «Баварии» достаточно сильны. Поэтому воздержимся от ставок на результат.

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