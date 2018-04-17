Прогноз на полуфинал Кубка Германии: Байер — Бавария

«Бавария» оформила чемпионский титул и прошла в полуфинал Лиги чемпионов. Ещё один турнир, где мюнхенцы имеют все шансы на победу — Кубок Германии.

Байер

"Байер" в двух крайних турах Бундеслиги с одинаковым счётом 4:1 одолел «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Любопытно, что последний соперник уже практически расстался со своим главным тренером. Нико Ковач с 1 июля возглавит мюнхенскую «Баварию». Видимо, на радостях, хорватский специалист совсем не следил за игрой и позволил «аспириновым» «разнести» своих подопечных. На пути к полуфиналу национального Кубка «Байер» обыграл представителя низшей лиги «Унион» (4:1), «Боруссию» Мёнхенгладбах (1:0) и в дополнительное время оказался сильнее «Вердера» (4:2). Сегодня Хейко Херрлиху будет необходимо донести до своих подопечных мысль, что о борьбе за Лигу чемпионов необходимо забыть на девяносто минут или чуть больше и пробиться в финал Кубка Германии.

Бавария

Даже полурезервный состав «Баварии» может претендовать на титул чемпиона Бундеслиги. Именно такие выводы напрашиваются после победы подопечных Хайнкеса на выходных «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Проигрывая по ходу встречи с разницей в один мяч, мюнхенцы забили пять ответных голов, не оставив шансов «Гладбаху». Дорога в полуфинал Кубка Германии у «Баварии» была самой непростой. На пути они одолели лишь в серии пенальти «РБ Лейпциг», дортмундскую «Боруссию» (2:1) и вдоволь поиздевались в четвертьфинале над скромным «Падерборном 07» (6:0).

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Байер» — «Бавария» пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 17.04.2018 в 21:45. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Байер" — «Бавария»: +3=7-15. Разница мячей: 20:42.

"Бавария" «любит» обыгрывать леверкузенцев. В этом сезоне мюнхенцы взяли шесть очков из шести возможных, обе встречи завершились 3:1.

Интересные факты

— «Бавария» уже оформила чемпионский титул.

— Левандовски в прошлом туре Бундеслиги прервал свою безголевую серию из двух матчей.

— За три крайних тура «Бавария» имеет разницу мячей 15:2.

— «Байер» последний раз обыгрывал «Баварию» 2 мая 2015 года.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Бавария" стремится завоевать три кубка в этом сезоне. Один уже покорился, для достижения двух других необходимо пройти полуфинальную стадию. Безусловно, нынешний «Байер» не уровень "Реала" , поэтому Хайнкес может настроить своих подопечных на победу в предстоящем матче, П2 — 1,62.

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