В двух шагах от трофея: «Байер» в полуфинале Кубка Германии принимает «Баварию»

«Байер» — «Бавария»

Стадион: «БайАрена» (Леверкузен, Германия)

Начало матча: 21:45 Арбитр: Роберт Хартман (Кругцелль)

Предстоящий мид-уик ознаменован в Германии кубковыми матчами. В первом полуфинальном поединке леверкузенский «Байер» примет мюнхенскую «Баварию». В этом сезоне чемпион последних лет дважды обыгрывал «фармацевтов» в чемпионате с одинаковым счетом 3:1. Последнее поражение от леверкузенцев «Бавария» потерпела в мае 2015 года и не проигрывает сопернику шесть встреч кряду. Кстати, в том же сезоне «Байер» и Бавария в последний раз играли друг с другом в рамках Кубка Германии. В четвертьфинале мюнхенцы обыграли «аспириновых» на выезде в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время завершились ничьей 0:0 "Байер" сейчас набрал хороший ход, не проигрывая в Бундеслиге уже месяц, а две последние встречи в чемпионате и вовсе завершил крупными победами: с одинаковым счетом 4:1 были повержены «РБ Лейпциг» и франкфуртский «Айнтрахт». Впрочем, поединок с явным фаворитом и сильнейшей командой Германии будет совсем другим для леверкузенцев. На кону путевка в финал и мюнхенцы будут мотивированы не меньше, ведь у них есть отличная возможность сделать очередной «золотой» дубль.

Отметим, что в Кубке Германии «Байер» только однажды проходил мюнхенский барьер — в турнире-2008/09, на стадии 1/4 финала (тогда леверкузенцы дошли до финала, где минимально уступили «Вердеру»).

"Бавария" уже думает о будущем. Как и анонсировалось ранее, в апреле назвали фамилию следующего полноценного главного тренера. И, как и ожидалось журналистами, в Мюнхен, теперь уже в качестве тренера, возвращается Нико Ковач . Но пока что тут всем руководит Хайнкес. Он, кстати, уже был в аналогичной ситуации, когда «Звезда Юга» заранее объявила о приходе Гвардиолы. И это не помешало тогда опытному немцу привести подопечных к «треблу». Сейчас подобное более чем возможно. Первая часть, «серебряная салатница» чемпиона ФРГ, уже есть. В Лиге чемпионов тоже расправились с двумя противниками по плей-офф, выйдя в полуфинал. В кубке «Баварии» мюнхенцы уже выбили дортмундскую «Боруссию» и «РБ Лейпциг». На очереди «Байер»?

Интересные факты противостояния «Байера» и «Баварии»:

"Байер" не может выиграть у «Баварии» в 6 матчах кряду

Беспроигрышная серия мюнхенцев составляет 5 встреч

В последних 4 играх «Байер» забил 13 мячей

Последний раз команды пересекались в Кубке Германии 8 апреля 2015 года в 1/4 финала, когда «Бавария» выиграла в серии послематчевых пенальти

Ориентировочные составы на игру:

"Байер": Лено — Та, С. Бендер, Л. Бендер, Хенрихс, Бэйли, Брандт, Баумгартлингер, Арангис, Хавец, Фолланд.

"Бавария": Ульрайх — Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Рибери, Хамес, Роббен, Мюллер, Левандовски.

Прогноз на матч «Байер» — «Бавария»:

Нет сомнения, что «Байер» даст бой именитому сопернику, однако фаворитом встречи все же считается «Бавария», которая рвется к очередным трофеям. Команда Юппа Хайнкеса демонстрирует прекрасный и стабильный футбол, а вот у леверкузенцев случаются провалы.

В предстоящем матче букмекеры отдают «Баварии» солидное преимущество. На победу мюнхенцев средний коэффициент составляет 1.70 баллов, в то время как для «Байера» этот показатель равен 5.20 баллам. Что касается ничьей, то она оценивается в 4.10 баллов.