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Максим Беляев: «Сначала „Спартаку“ нужно выиграть Кубок России, чтобы „Арсенал“ думал о еврокубках»
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Максим Беляев: «Сначала „Спартаку“ нужно выиграть Кубок России, чтобы „Арсенал“ думал о еврокубках» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев​ в интервью "Известиям" заявил, что в команде не думают о попадании еврокубках. По его словам, главное — занять место как можно выше в турнирной таблице.
— Матч с «Уфой» фактически был за шестое место. Можно сказать, что выиграли битву за место в зоне еврокубков?
— Будь это последний матч сезона, тогда да. Но сейчас впереди еще пять туров. Поэтому со стратегической точки зрения победа над «Уфой», но нам дальше играть и играть. Можем как укрепить свои позиции, так и утратить. Конечно, лучше их укрепить. Мы даже не о еврокубках думаем — просто хочется залезть как можно больше. Куда «Арсенал» еще не забирался. Хочется сотворить для Тулы историю. А Лига Европы — это привходящее.
— На команду давит близость зоны еврокубков?
— Какое здесь может быть давление? Сначала "Спартаку" нужно выиграть Кубок России, чтобы мы могли задумываться о шестом месте в чемпионате, дающем нам при таком раскладе путевку в Лигу Европы.
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