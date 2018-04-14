Максим Беляев: «Сначала „Спартаку“ нужно выиграть Кубок России, чтобы „Арсенал“ думал о еврокубках»

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев​ в интервью "Известиям" заявил, что в команде не думают о попадании еврокубках. По его словам, главное — занять место как можно выше в турнирной таблице.

— Матч с «Уфой» фактически был за шестое место. Можно сказать, что выиграли битву за место в зоне еврокубков?

— Будь это последний матч сезона, тогда да. Но сейчас впереди еще пять туров. Поэтому со стратегической точки зрения победа над «Уфой», но нам дальше играть и играть. Можем как укрепить свои позиции, так и утратить. Конечно, лучше их укрепить. Мы даже не о еврокубках думаем — просто хочется залезть как можно больше. Куда «Арсенал» еще не забирался. Хочется сотворить для Тулы историю. А Лига Европы — это привходящее.

— На команду давит близость зоны еврокубков?