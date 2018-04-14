Дармиан сообщил о готовности перейти в «Ювентус»

Защитник ” Манчестер Юнайтед Маттео Дармиан дал согласие на переход в «Ювентус». По информации Tuttosport, Дармиан направил в стан туринского клуба сообщение, в котором указал, что будет счастлив присоединиться к клубу летом.

Теперь дело за руководством «Ювентуса», в частности, гендиректором Джузеппе Мароттой , которому предстоит договориться с «МЮ» о сумме трансфера 28-летнего футболиста. Дармиан хорошо тем, что является универсальным защитником, способным сыграть на любом из флангов и даже в центре.

Контракт Маттео с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне он провел лишь 13 матчей во всех турнирах.